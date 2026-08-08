Сегодня, 8 августа, самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе сыграют с калининградской "Балтикой" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
После 2 сыгранных туров команда Сергея Булатова располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с двумя набранными очками. Балтийцы занимают седьмое место с тремя баллами в своем активе.
"Крылья Советов" - "Балтика": где и во сколько смотреть трансляцию матча 3 тура РПЛ
"Крылья Советов" Самара - "Балтика" Калининград: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"