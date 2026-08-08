"Локомотив" - "Акрон": на каком канале смотреть трансляцию и во сколько начало матча РПЛ

Сегодня, 8 августа, московский "Локомотив" сыграет на домашнем стадионе с тольяттинским "Акроном" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
После двух сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 1 набранным баллом, тольяттинцы располагаются на последней строчке с 0 баллов в своем активе.