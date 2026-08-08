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"Локомотив" - "Акрон": на каком канале смотреть трансляцию и во сколько начало матча РПЛ

"Локомотив" Москва - "Акрон" Тольятти: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Сегодня, 8 августа, московский "Локомотив" сыграет на домашнем стадионе с тольяттинским "Акроном" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

После двух сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 1 набранным баллом, тольяттинцы располагаются на последней строчке с 0 баллов в своем активе.

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