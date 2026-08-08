Гендир "Динамо" Мх - о предстоящем матче с "Динамо": нам будет тяжело

- Московское "Динамо" находится в хорошей форме, остается серьезнейшим соперником, нам будет тяжело.
Сейчас наша команда готовится к этой игре. Мы подойдем к встрече в максимальной боевой готовности, - приводит слова Газизова Metaratings.
Завтра, 9 августа, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграет с махачкалинским "Динамо" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по столичному времени.
Напомним, что после двух сыгранных туров команда Сандро Шварца располагается на 13 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 1 набранным баллом в своем активе. Команда Вадима Евсеева набрала 6 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.