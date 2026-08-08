Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Локомотив
18:00
АкронНе начат
ЦСКА
20:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
0 - 0 0 0
ТекстильщикЗавершен
Нижний Новгород
17:00
НефтехимикНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Урал
17:00
УфаНе начат
Торпедо
18:00
СочиНе начат

Гендир "Динамо" Мх - о предстоящем матче с "Динамо": нам будет тяжело

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче с московским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Газизова, махачкалинцам будет непросто в матче с московским "Динамо".

- Московское "Динамо" находится в хорошей форме, остается серьезнейшим соперником, нам будет тяжело.

Сейчас наша команда готовится к этой игре. Мы подойдем к встрече в максимальной боевой готовности, - приводит слова Газизова Metaratings.

Завтра, 9 августа, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграет с махачкалинским "Динамо" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по столичному времени.

Напомним, что после двух сыгранных туров команда Сандро Шварца располагается на 13 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 1 набранным баллом в своем активе. Команда Вадима Евсеева набрала 6 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится