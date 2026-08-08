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Агент форварда "Лацио" рассказал, может ли его клиент перейти в "Динамо"

Футбольный агент Ивес Чакарун, представляющий интересы форварда "Лацио" Петара Раткова, высказался о возможном переходе своего клиента в московское "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES
По словам агента, информация о возможном переход футболиста в "Динамо" - не соответствует действительности.

- Данные о том, что "Динамо" проявляет интерес к Раткову и что футболист может перейти в московский клуб, не соответствуют действительности. Это неправда, - приводит слова агента Sport24.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что московское "Динамо" проявляет интерес к нападающему итальянского "Лацио" Петару Раткову и может приобрести футболиста за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий провел за римлян восемь матчей в Серии А и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 22-летнего серба оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.

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