Агент форварда "Лацио" рассказал, может ли его клиент перейти в "Динамо"

- Данные о том, что "Динамо" проявляет интерес к Раткову и что футболист может перейти в московский клуб, не соответствуют действительности. Это неправда, - приводит слова агента Sport24.
Ранее зарубежные СМИ сообщили, что московское "Динамо" проявляет интерес к нападающему итальянского "Лацио" Петару Раткову и может приобрести футболиста за 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне нападающий провел за римлян восемь матчей в Серии А и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 22-летнего серба оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.