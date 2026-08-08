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Агент футболиста сборной Уругвая заявил, что его клиент может оказаться в ЦСКА

Агент Эдгардо Ласалвия, представляющий интересы футболиста "Америки" Брайана Родригеса, ответил, может ли его клиент перейти в ЦСКА.
Фото: GETTY IMAGES
По словам агента, Родригес в будущем может оказаться в ЦСКА.

- Переговоры о трансфере были. Мы немного поболтали с ними, но на этом всё. Дальше эти разговоры никуда не продвинулись.
Не исключаю, что в будущем игрок может оказаться в ЦСКА. Нам кажется, что это очень хороший вариант, - цитирует Ласалвия "Советский спорт".

Брайан Родригес выступает за мексиканскую "Америку" с 2022 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 150 матчей и записал на свой счет 38 забитых мячей и 21 результативную передачу. На счету левого вингера 33 матча в составе сборной Уругвая и 4 забитых мяча.

Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 8 миллионов евро, его контракт с мексиканским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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