Экс-тренер "Спартака" Слишкович возглавил клуб из Казахстана

Пресс-служба казахстанского клуба "Женис" объявила о назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера, детали соглашения не разглашаются.
Напомним, что ранее боснийский специалист был исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака", а также возглавлял "Оренбург". У Слишковича есть опыт работе в чемпионате Боснии и Герцеговины, также он работал в Китае и Саудовской Аравии. В феврале специалисту исполнилось 43 года.
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Бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович нашел новый клуб.
Фото: ФК "Женис"