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"Локомотив" не смог одержать первую победу в сезоне, сыграв дома вничью с "Акроном"

"Локомотив" поделил очки с "Акроном" в матче 3-го тура РПЛ (0:0).
Фото: ФК "Локомотив"
"Железнодорожники" не сумели "распечатать" ворота соперника, который три предыдущих матча завершил с общим счетом 1:11.

Таким образом бронзовый призер чемпионата не может одержать победу в нынешнем сезоне, дважды сыграв вничью на своем поле и уступив на выезде.

Чемпионат России

3 тур

"Локомотив": Лантратов, Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон (Ненахов, 84), Карпукас, Батраков, Еремеев (Коваленко, 84), Бакаев (Салтыков, 84), Пиняев (Руденко, 67), Голубев (Раков, 55).

"Акрон": Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Эсковаль, Фернандес, Джурасович (Хосонов, 76), Лончар (Неделчару, 88), Марадишвили (Бистрович, 65), Беншимол, Тедич (Аревало, 88), Дмитриев (Дуду, 76).

Предупреждения: Голубев, 51, Еремеев, 79, Беншимол, 81, Ненахов, 87, Батраков, 90+6.

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