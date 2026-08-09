"Локомотив" не смог одержать первую победу в сезоне, сыграв дома вничью с "Акроном"

Фото: ФК "Локомотив"

"Железнодорожники" не сумели "распечатать" ворота соперника, который три предыдущих матча завершил с общим счетом 1:11.Таким образом бронзовый призер чемпионата не может одержать победу в нынешнем сезоне, дважды сыграв вничью на своем поле и уступив на выезде.: Лантратов, Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон (Ненахов, 84), Карпукас, Батраков, Еремеев (Коваленко, 84), Бакаев (Салтыков, 84), Пиняев (Руденко, 67), Голубев (Раков, 55).: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Эсковаль, Фернандес, Джурасович (Хосонов, 76), Лончар (Неделчару, 88), Марадишвили (Бистрович, 65), Беншимол, Тедич (Аревало, 88), Дмитриев (Дуду, 76).: Голубев, 51, Еремеев, 79, Беншимол, 81, Ненахов, 87, Батраков, 90+6.