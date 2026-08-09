Экс-нападающий "Акрона" Артем Дзюба и бывший главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий совместно посетили матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и тольяттинским "Акроном". Игра проходит сегодня, 8 августа, на стадионе "РЖД Арена" в Москве.
"Железнодорожники" набрали одно очко по итогам двух туров чемпионата, тольяттинцы пока не имеют в своем активе набранных баллов.
Дзюба и Слуцкий посетили матч "Локомотив" - "Акрон" (фото)
Нападающий Артем Дзюба и экс-наставник "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий приехали на игру 3-го тура РПЛ.
Фото: скриншот трансляции