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"ПСЖ" с Сафоновым не смог обыграть "Манчестер Юнайтед"

"ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" не смогли выявить победителя в товарищеской встрече, которая состоялась в шведском Гётеборге.
Фото: Getty Images
Игра завершилась со счетом 1:1. Парижане вышли вперед практически сразу после стартового свистка: на второй минуте отличился Ибрагим Мбайе. "Манчестер Юнайтед" восстановил равенство еще до перерыва благодаря голу Брайана Мбемо на 32-й минуте.

Ворота "ПСЖ" с первых минут защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Он провел на поле 77 минут и за это время пропустил один мяч.

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