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Полузащитник махачкалинского "Динамо" близок к переходу в "Балтику" - источник

Игрок может продолжить карьеру в Калининграде.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По данным источника, опорный полузащитник махачкалинского "Динамо" Хуссем Мрезиг близок к переходу в "Балтику". Сообщается, что клубы уже практически договорились о трансфере 26-летнего футболиста.

Алжирский хавбек присоединился к махачкалинскому клубу летом 2024 года и провел за команду более 50 матчей в чемпионате и Кубке России.

Источник: телеграм-канал "Мутко против"

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