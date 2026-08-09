По данным источника, опорный полузащитник махачкалинского "Динамо" Хуссем Мрезиг близок к переходу в "Балтику". Сообщается, что клубы уже практически договорились о трансфере 26-летнего футболиста.
Алжирский хавбек присоединился к махачкалинскому клубу летом 2024 года и провел за команду более 50 матчей в чемпионате и Кубке России.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Полузащитник махачкалинского "Динамо" близок к переходу в "Балтику" - источник
Игрок может продолжить карьеру в Калининграде.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала