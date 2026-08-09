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"Урал" нанес "Уфе" первое поражение в чемпионате

"Урал" одержал на своем поле крупную победу над "Уфой" в 5-м туре Первой лиги (3:0).
Фото: ФК "Урал"
Защитник Владислав Малькевич вывел хозяев поля вперед на 38-й минуте игры. На 77-й минуте нападающий Мартин Секулич удвоил преимущество уральской команды, а на 90-й хавбек Илья Скоропупов довел счет до разгромного.

Таким образом уфимцы потерпели первое поражение в текущем чемпионате (2 победы, 2 ничьих).

Первая лига

5 тур

Голы: Малькевич, 38, Секулич, 77, Скоропупов, 90.

"Урал": Селихов, Бегич (Шоронов, 79), Тихий, Мамин, Малькевич, Коротков, Сунгатулин, Байрамян (Скоропупов, 68), Лео Кордейро (Бондарев, 86), Ишков (Боков, 86), Секулич (Фурье, 79).

"Уфа": Беленов, Агапов, Кутин, Ханенко (Озманов, 81), Гилядзетдинов, Троянов, Тарба, Исаев (Шипунов, 81), Липовой (Агеян, 71), Ахатов (Якуев, 64), Ортис.

Предупреждения: Тихий, 54, Гилязетдинов, 58, Секулич, 78, Шипунов, 89.

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