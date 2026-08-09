"С таким составом, как у "Спартака", нужно выигрывать в больших матчах". Даку - перед "Краснодаром"

С таким составом, как у нас, нужно выигрывать в таких больших матчах", - сказал Даку.
Мирлинд Даку пополнил состав "Спартака" в этот четверг, 6 августа. Нападающий подписал контракт с московским клубом на три года и взял 19-й игровой номер. Сегодня экс-нападающий "Рубина" провел первую тренировку в составе новой команды.
Матч красно-белых против "Краснодара" в рамках 3-го тура чемпионата России состоится завтра, 9 августа. Игра пройдет на "Лукойл Арене" в Москве, начало - в 20:00 по столичному времени.
Источник: YouTube-канал "Спартака"