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"С таким составом, как у "Спартака", нужно выигрывать в больших матчах". Даку - перед "Краснодаром"

Нападающий "Спартака" Мирлинд Даку поделился мыслями в преддверии матча 3-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Спартак"
"Надеюсь, в матче с "Краснодаром" мы покажем 100% своих возможностей. Много раз видел, как играет "Спартак". Сделаю все, чтобы позволить ему победить.

С таким составом, как у нас, нужно выигрывать в таких больших матчах", - сказал Даку.

Мирлинд Даку пополнил состав "Спартака" в этот четверг, 6 августа. Нападающий подписал контракт с московским клубом на три года и взял 19-й игровой номер. Сегодня экс-нападающий "Рубина" провел первую тренировку в составе новой команды.

Матч красно-белых против "Краснодара" в рамках 3-го тура чемпионата России состоится завтра, 9 августа. Игра пройдет на "Лукойл Арене" в Москве, начало - в 20:00 по столичному времени.

Источник: YouTube-канал "Спартака"

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