Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
14:30
Динамо МхНе начат
Зенит
17:00
РодинаНе начат
Спартак
20:00
КраснодарНе начат
Рубин
20:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Спартак КостромаЗавершен
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
18:30
ЧелябинскНе начат
Велес
19:00
ЛенинградецНе начат

"Нижний Новгород" забил пять мячей в ворота "Нефтехимика"

"Нижний Новгород" разгромил у себя дома "Нефтехимик" в матче 5-го тура Первой лиги (5:1).
Фото: ФК "Нижний Новгород"
Вингер Вячеслав Грулев оформил хет-трик в первой половине игры. Также забитыми голами отметились нападающий Глеб Пополитов и защитник Ян Гудков. Гол престижа в составе гостей забил форвард Энри Мукба.

Отметим, нижегородская команда продолжила победную серию, набрав 15 очков из 15 возможных на старте сезона.

Первая лига

5 тур

Голы: Грулёв, 7, 9, 21, Пополитов, 49, Гудков, 67 - Мукба, 88.

"Нижний Новгород": Медведев, Фаринья, Каккоев, Гудков (Коледин, 70), Шильников, Калинский, Майга (Ивлев, 46), Соколов (Царукян, 59), Пополитов (Сарвели, 59), Бобёр, Грулёв (Бальбоа, 59).

"Нефтехимик": Голубев, Сухорученко, Хомуха, Мусалов (Пузанов, 46), Кахидзе, Ситдиков (Абдуллаев, 46), Алейников, Пяткин (Бондарь, 63), Шарифуллин, Васильев (Мукба, 76), Машуков (Котик, 63).

Предупреждения: Пяткин, 58, Сарвели, 83.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится