"Нижний Новгород" забил пять мячей в ворота "Нефтехимика"

"Нижний Новгород" разгромил у себя дома "Нефтехимик" в матче 5-го тура Первой лиги (5:1).

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Вингер Вячеслав Грулев оформил хет-трик в первой половине игры. Также забитыми голами отметились нападающий Глеб Пополитов и защитник Ян Гудков. Гол престижа в составе гостей забил форвард Энри Мукба.



Отметим, нижегородская команда продолжила победную серию, набрав 15 очков из 15 возможных на старте сезона.



Первая лига



5 тур



Голы: Грулёв, 7, 9, 21, Пополитов, 49, Гудков, 67 - Мукба, 88.



"Нижний Новгород": Медведев, Фаринья, Каккоев, Гудков (Коледин, 70), Шильников, Калинский, Майга (Ивлев, 46), Соколов (Царукян, 59), Пополитов (Сарвели, 59), Бобёр, Грулёв (Бальбоа, 59).



"Нефтехимик": Голубев, Сухорученко, Хомуха, Мусалов (Пузанов, 46), Кахидзе, Ситдиков (Абдуллаев, 46), Алейников, Пяткин (Бондарь, 63), Шарифуллин, Васильев (Мукба, 76), Машуков (Котик, 63).



Предупреждения: Пяткин, 58, Сарвели, 83.

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Нефтехимик