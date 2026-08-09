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"Шинник" за две минуты упустил победу над "Арсеналом", ведя в два мяча

Тульский "Арсенал" вырвал ничью на выезде в матче с "Шинником" в 5-м туре Первой лиги (2:2).
Фото: ФК "Шинник"
Полузащитник хозяев поля Илья Азявин оформил дубль, забив на 20-й и 41-й минутах. Гости ушли от поражения благодаря голам хавбека Игоря Горбунова на 54-й и нападающего Тимура Мелекесцева на 56-й минутах.

Первая лига

5 тур

Голы: Азявин, 20, 41 (пен) - Горбунов, 54, Мелекесцев, 56.

"Шинник": Митров, Карпов, Черный, Чистяков, Косогоров, Ланин, Голубев (Шмаков, 59), Антонов (Мартовой, 21), Порохов (Пушкарёв, 59), Гонгапшев (Самойлов, 73), Азявин (Миронов, 58).

"Арсенал": Мелихов, Гоцук (Плотников, 46), Енин (Крашевский, 46), Кармаев, Пенчиков, Раздорских, Шамов, Глушков, Горбунов (Рейес, 75), Давидян (Мелекесцев, 46), Магомедов (Бирюков, 83).

Предупреждения: Голубев, 28.

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