Полузащитник хозяев поля Илья Азявин оформил дубль, забив на 20-й и 41-й минутах. Гости ушли от поражения благодаря голам хавбека Игоря Горбунова на 54-й и нападающего Тимура Мелекесцева на 56-й минутах.
Первая лига
5 тур
Голы: Азявин, 20, 41 (пен) - Горбунов, 54, Мелекесцев, 56.
"Шинник": Митров, Карпов, Черный, Чистяков, Косогоров, Ланин, Голубев (Шмаков, 59), Антонов (Мартовой, 21), Порохов (Пушкарёв, 59), Гонгапшев (Самойлов, 73), Азявин (Миронов, 58).
"Арсенал": Мелихов, Гоцук (Плотников, 46), Енин (Крашевский, 46), Кармаев, Пенчиков, Раздорских, Шамов, Глушков, Горбунов (Рейес, 75), Давидян (Мелекесцев, 46), Магомедов (Бирюков, 83).
Предупреждения: Голубев, 28.
"Шинник" за две минуты упустил победу над "Арсеналом", ведя в два мяча
Тульский "Арсенал" вырвал ничью на выезде в матче с "Шинником" в 5-м туре Первой лиги (2:2).
Фото: ФК "Шинник"