Адиев ответил, предлагали ли ему возглавить российский клуб

Бывший тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался о своем будущем.

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Что касается предложений, то да, несколько предложений было. В том числе было предложение из Казахстана. Но пока я, как и говорил, решил чуть-чуть паузу взять. Из России предложений пока не было", - сказал Адиев "Матч ТВ"

Российский специалист заявил, что на данный момент взял паузу в карьере.Магомед Адиев возглавлял самарские "Крылья Советов" с начала июня 2025 по начало апреля 2026 года. Всего под его руководством команда провела 31 матч, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.В конце апреля российский специалист был назначен главным тренером "МЛ Витебск", но в июне покинул клуб.