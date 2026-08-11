По информации источника, сине-бело-голубые предложили футболисту продлить соглашение до 2030 года.
Нино выступает в составе петербургского "Зенита" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 4 матча, результативными действиями не отличился. Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильские команды хотят подписать футболиста.
Источник: ESPN
"Зенит" сделал легионеру предложение о продлении контракта - источник
"Зенит" хочет продлить соглашение с бразильским футболистом.
Фото: ФК "Зенит"