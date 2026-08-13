Стоит ли приглашать сборную Аргентины за большие деньги? Да Нет



Пономарев - о возможном матче Россия - Аргентина: если мало заплатят, они не поедут

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением о возможном проведении товарищеского матча между командами России и Аргентины.

Фото: сборная Аргентины

- Было бы очень здорово, если бы нам удалось сыграть с Аргентиной. Я только за. Там хорошие, очень интересные футболисты. Высококлассные. Дай бог, чтобы все получилось.



- А вы как считаете, получится провести эту встречу?



- Здесь все зависит от того, сколько денег аргентинцам заплатят. А иначе они не поедут. В этом вопросе уже они командуют парадом. Могут и отказаться. Если мало заплатят, они не поедут.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info