- Было бы очень здорово, если бы нам удалось сыграть с Аргентиной. Я только за. Там хорошие, очень интересные футболисты. Высококлассные. Дай бог, чтобы все получилось.
- А вы как считаете, получится провести эту встречу?
- Здесь все зависит от того, сколько денег аргентинцам заплатят. А иначе они не поедут. В этом вопросе уже они командуют парадом. Могут и отказаться. Если мало заплатят, они не поедут.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев - о возможном матче Россия - Аргентина: если мало заплатят, они не поедут
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением о возможном проведении товарищеского матча между командами России и Аргентины.
Фото: сборная Аргентины