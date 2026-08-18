- Нынешний "Спартак" готов к чемпионству?
- Не знаю, пока рано об этом говорить. Каждый год все говорят, что они готовы, а по итогам клуб проваливает сезон. Но этот "Спартак" при Карседо точно будет в медалях. Сейчас они играют в симпатичный футбол, думаю, лучше них играет только "Краснодар". Игроки поверили в идею Карседо, посмотрим, как это будет на дистанции.
Сафонов: "Спартак" при Карседо точно будет в медалях
Агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info поделился мнением об игре "Спартака" на старте сезона.
Фото: ФК "Спартак"