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Сафонов: "Спартак" при Карседо точно будет в медалях

Агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info поделился мнением об игре "Спартака" на старте сезона.
Фото: ФК "Спартак"
- Нынешний "Спартак" готов к чемпионству?

- Не знаю, пока рано об этом говорить. Каждый год все говорят, что они готовы, а по итогам клуб проваливает сезон. Но этот "Спартак" при Карседо точно будет в медалях. Сейчас они играют в симпатичный футбол, думаю, лучше них играет только "Краснодар". Игроки поверили в идею Карседо, посмотрим, как это будет на дистанции.

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