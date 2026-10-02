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Широков: если бы меня оставили, "Краснодар" еще 10 лет назад стал бы чемпионом

Экс-футболист "Краснодара" Роман Широков заявил, что клуб мог выиграть РПЛ еще десять лет назад.
Фото: "Чемпионат"
"Я считаю, что, если бы в 2015-2016 годах меня оставили в "Краснодаре", они бы уже тогда выиграли чемпионат.

Не благодаря мне. Вернее, не только благодаря мне (смеется). Один человек ничего не сделает. Должна быть команда, а тогда сложился очень хороший коллектив. Можно было бы замахнуться", - сказал Роман Широков.

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выступал за "Краснодар" с февраля по июнь 2014-го, а также с января по июнь 2105 года на правах аренды. В составе "быков" он провел 21 матч, в которых записал на свой счет 7 забитых голов и 7 результативных передач.

Напомним, "Краснодар" завоевал свой первый в истории чемпионский титул по итогам сезона РПЛ 2024/2025.

Источник: "Чемпионат"

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