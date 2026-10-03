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Жена Роналду опубликовала пост о Жезуше: не знаю, как этот человек может носить имя Христа

Джорджина Родригес, супруга Криштиану Роналду, отреагировала на ситуацию между нападающим и главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем.
Фото: Getty Images
Родригес разместила в соцсетях публикацию с критикой Жезуша, содержавшую высказывание, которое ошибочно приписывалось бывшему тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону. Вскоре после публикации супруга Роналду удалила запись.

- Я не знаю, как этот человек может носить имя Христа, - написала Родригес.

Высказывание связано с фамилией тренера сборной Португалии: Жезуш происходит от имени Иисус, а в португальском языке они имеют одинаковое написание и произношение.

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