Жена Роналду опубликовала пост о Жезуше: не знаю, как этот человек может носить имя Христа

Фото: Getty Images

- Я не знаю, как этот человек может носить имя Христа, - написала Родригес.

Родригес разместила в соцсетях публикацию с критикой Жезуша, содержавшую высказывание, которое ошибочно приписывалось бывшему тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону. Вскоре после публикации супруга Роналду удалила запись.Высказывание связано с фамилией тренера сборной Португалии: Жезуш происходит от имени Иисус, а в португальском языке они имеют одинаковое написание и произношение.