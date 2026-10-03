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Модрич - после 0:7 от Англии: впервые за 20 лет мне по-настоящему стыдно

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал разгром от Англии в матче группового этапа Лиги наций.
Фото: Getty Images
Хорваты уступили со счётом 0:7, потерпев самое крупное поражение в истории национальной команды.

Модрич признал превосходство соперника, однако назвал недопустимым то, как именно его команда провела встречу.

- Можно проиграть, они лучше, но проиграть таким образом и испортить свою репутацию - это недопустимо. Впервые за 20 лет мне по-настоящему стыдно. Мы не должны обвинять друг друга, мы должны быть вместе, как всегда. Я никогда не испытывал ничего подобного. Приношу свои извинения, - цитирует игрока Index.

Встреча состоялась в Риеке. По два мяча за сборную Англии забили Гарри Кейн и Букайо Сака, ещё по голу на счету Джуда Беллингема, Энтони Гордона и Моргана Роджерса.

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