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Жезуш ответил на вопрос о возможном примирении с Роналду

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о ситуации с Криштиану Роналду перед матчем Лиги наций с Норвегией.
Фото: Getty Images
Специалист не стал уточнять, состоится ли его примирительная встреча с нападающим.

- Криштиану Роналду - символ национальной команды, символ Португалии.

После игры будет много времени, чтобы поговорить об этом, - цитирует Жезуша Record.

Роналду покинул расположение сборной перед встречей с Данией.

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