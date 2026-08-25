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Кировское "Динамо" и "Амкар" пробили пять пенальти в матче Кубка России

"Динамо" Киров одолел "Амкар" в 3-м раунде Пути регионов (4:4, 5:4 - по пенальти).
Фото: телеграм-канал Кубка России
Завершился матч 3-го раунда Пути регионов Кубка России, в котором кировское "Динамо" принимало на своем поле пермский "Амкар". Игра проходила в Кирове, основное время матча завершилось вничью - 4:4. В серии пенальти победу одержали хозяева со счетом 5:4.

Примечательно, что по ходу встречи главный судья Никита Морозов из Санкт-Петербурга назначил пять одиннадцатиметровых - 2 в ворота "Амкара" и 3 в ворота "Динамо". Все из них были реализованы.

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