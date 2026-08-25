Завершился матч 3-го раунда Пути регионов Кубка России, в котором кировское "Динамо" принимало на своем поле пермский "Амкар". Игра проходила в Кирове, основное время матча завершилось вничью - 4:4. В серии пенальти победу одержали хозяева со счетом 5:4.
Примечательно, что по ходу встречи главный судья Никита Морозов из Санкт-Петербурга назначил пять одиннадцатиметровых - 2 в ворота "Амкара" и 3 в ворота "Динамо". Все из них были реализованы.
Кировское "Динамо" и "Амкар" пробили пять пенальти в матче Кубка России
Фото: телеграм-канал Кубка России