"После таких игр хочется закрыться". Дивеев - о поражении от "Спартака"

"Друзья, только отошел от матча. После таких игр, как в воскресенье, хочется закрыться и вообще забросить всю медиаактивность.
Но я должен сказать спасибо всем нашим болельщикам за поддержку до самого финального свистка,даже при том счете. В футболе случаются такие матчи, но мы не ищем оправданий. Впереди ещё 25 туров, будем доказывать всё на поле. Мы - Зенит", - написал Дивеев в своем телеграм-канале.
В минувшее воскресенье, 23 августа, состоялся матч между "Зенитом" и московским "Спартаком". Центральная игра пятого тура Российской Премьер-Лиги проходила на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершилась поражением петербургской команды со счетом 0:2.
По итогам тура сине-бело-голубые с 9 очками опустились на четвертое место в турнирной таблице, пропустив вперед столичные ЦСКА и "Спартак", а также "Краснодар". От первой строчки подопечные Сергея Семака отстают уже на шесть очков.