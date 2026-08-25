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"После таких игр хочется закрыться". Дивеев - о поражении от "Спартака"

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев обратился к болельщикам после матча 5-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Друзья, только отошел от матча. После таких игр, как в воскресенье, хочется закрыться и вообще забросить всю медиаактивность.

Но я должен сказать спасибо всем нашим болельщикам за поддержку до самого финального свистка,даже при том счете. В футболе случаются такие матчи, но мы не ищем оправданий. Впереди ещё 25 туров, будем доказывать всё на поле. Мы - Зенит", - написал Дивеев в своем телеграм-канале.

В минувшее воскресенье, 23 августа, состоялся матч между "Зенитом" и московским "Спартаком". Центральная игра пятого тура Российской Премьер-Лиги проходила на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершилась поражением петербургской команды со счетом 0:2.

По итогам тура сине-бело-голубые с 9 очками опустились на четвертое место в турнирной таблице, пропустив вперед столичные ЦСКА и "Спартак", а также "Краснодар". От первой строчки подопечные Сергея Семака отстают уже на шесть очков.

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