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"Рисунка нет, игры нет, за счет чего они хотят выигрывать?" Ещенко - о "Локомотиве"

Бывший футболист "Спартака" Андрей Ещенко высказался о ситуации, в которой оказался московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
"Рисунка нет, игры нет, за счёт чего хочет выигрывать "Локомотив"? Тоже нет понимания. Надо понять, какая стратегия у клуба.

Воробьева, Карпукаса и Батракова продали. Комличенко — на травме. Взяли из "Крыльев Советов" Бабкина. Может быть, выстрелит. Вне зависимости от всех этих фактов должна быть своя игра", - сказал Ещенко.

Московский "Локомотив" не одержал ни одной победы в пяти стартовых турах Российской Премьер-Лиги в сезоне 2026/2027. "Железнодорожники" трижды сыграли вничью и потерпели два поражения, набрав лишь три очка. На данный момент команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

В субботу, 29 августа, красно-зеленые примут на своем поле столичное "Динамо" в рамках 6-го тура РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

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