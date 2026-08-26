Байрамян оценил результаты "Ростова": когда бюджет маленький, главная задача - не вылететь

- Играют хорошо. Новички тоже молодцы. Будет непросто, как и каждый год. Но, я думаю, "Ростов" свои задачи решит.
Когда бюджет маленький, главная задача — не вылететь в Первую лигу. Думаю, "Ростов" с этой задачей справится, - приводит слова Байрамяна "Сила Спорта".
Хорен Байрамян выступал за "Ростов" с 2011 по 2026 год - летом текущего года он перешел на правах свободного агента в екатеринбургский "Урал". За ростовчан полузащитник провел во всех турнирах 261 матч и записал на свой счет 12 забитых мячей и 20 голевых передач.
После 5 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с пятью набранными очками в своем активе.