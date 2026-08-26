Орлов назвал главную проблему "Зенита" на старте сезона

Комментатор Геннадий Орлов высказался о текущей форме "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Геннадий Орлов считает, что у сине-бело-голубых нет командного взаимодействия.

"Командного взаимодействия пока нет у "Зенита". Сейчас вытаскивают команду индивидуальные возможности и способности игроков. А нужна общая и синхронная игра всех звеньев. В принципе, оборона-то у "Зенита" выстроена. Но главное - это организация атаки. Футбол - это гол. Это философия игры", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

На данный момент петербургский "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 9 очков в 5 матчах. Подопечные Сергея Семака одержали победу над тольяттинским "Акроном" (5:0), "Оренбургом" (3:0) и московским "Динамо" (3:0), а также потерпели поражение от московских "Родины" (1:2) и "Спартака" (0:2).

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