Генич: без Талалаева российский футбол оскудел бы

Российский комментатор Константин Генич высказался о дисквалификации главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева из-за жестов в матче с "Рубином".

Фото: ФК "Балтика"

"Такое бывает, когда в тренера вселяются бесы. Перед игрой Талалаев — это один человек, во время игры — совсем другой. Без Талалаева российский футбол оскудел бы", - сказал Генич " Матч ТВ ".

КДК РФС оштрафовал Талалаева на 400 тысяч рублей и дисквалифицировал на 4 матча.На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.