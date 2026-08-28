"К критике отношусь ровно". Игдисамов оценил старт сезона для ЦСКА

"Хотелось бы лучше стартовать, потому что была потеря очков дома в игре с "Крыльями Советов". Я бы поставил команде четверку за начало сезона.
К критике отношусь ровно. Тренер ЦСКА всегда будет под давлением, им всегда будут недовольны", - сказал Игдисамов в эфире "Матч ТВ".
Команда Дмитрия Игдисамова стартовала в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги с трех побед и двух ничейных результатов в 5 прошедших турах. "Армейцы" набрали 11 очков и располагаются на данный момент на третьем месте в турнирной таблице. От лидирующего в чемпионате "Краснодара" московский ЦСКА отстает на четыре балла.