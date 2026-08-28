Генич: хорошо, что ЦСКА идет среди лидеров, но это, скорее, стечение обстоятельств

"Хорошо, что ЦСКА идет в группе лидеров, но мне кажется, что это, скорее, стечение обстоятельств. Это календарь, это разобранный "Локомотив", это "Балтика", где очень удачно сложилось с отмененными голами, это и три отмененных гола "Факела".
За результат ЦСКА сейчас можно поставить огромный плюс. Но, безусловно, команда может больше. Хочется, чтобы она обрела стабильность", - сказал Генич.
Стартовый отрезок нового сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА провел без единого поражения. Команда Дмитрия Игдисамова одержала три победы и дважды сыграла вничью в 5 сыгранных турах чемпионата, все из которых прошли при домашних трибунах. "Армейцы" набрали 11 очков и занимают третье место в турнирной таблице.
Сегодня, 28 августа, красно-синие впервые сыграют на выезде в РПЛ. Матч 6-го тура против тольяттинского "Акрона" состоится на "Солидарность Самара Арене", начало - в 18:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"