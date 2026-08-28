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«Не будет результата – его уберут из «Зенита». Мостовой – о Семаке

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о «Зените». Мостовой предположил, что если у клуба не будет результата, Семак может уйти.
Фото: ФК "Зенит"
«Допускаю, что если у «Зенита» не будет результата, то, конечно, Семака могут убрать. Это нормальный процесс в футболе.

Другой вопрос, как с такими футболистами у тебя не может быть результата? Поэтому и разговоры об уходе Семака пока бессмысленны. Он столько лет уже у руля команды, выиграл все, что только можно. Думаю, все у «Зенита» будет нормально, они, можно сказать, вкатываются в сезон. Ничего страшного не происходит», — сказал Мостовой.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время команда 7 раз становилась обладателем золотых медалей чемпионата Российской Премьер-Лиги.

На данный момент «Зенит» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 9 очками в пяти матчах.

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