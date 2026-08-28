«Не будет результата – его уберут из «Зенита». Мостовой – о Семаке

Фото: ФК "Зенит"

«Допускаю, что если у « Зенита » не будет результата, то, конечно, Семака могут убрать. Это нормальный процесс в футболе.

Другой вопрос, как с такими футболистами у тебя не может быть результата? Поэтому и разговоры об уходе Семака пока бессмысленны. Он столько лет уже у руля команды, выиграл все, что только можно. Думаю, все у «Зенита» будет нормально, они, можно сказать, вкатываются в сезон. Ничего страшного не происходит», — сказал Мостовой.Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время команда 7 раз становилась обладателем золотых медалей чемпионата Российской Премьер-Лиги.На данный момент «Зенит» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 9 очками в пяти матчах.