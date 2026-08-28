Кобелев: "Оренбург" - не ровня "Спартаку"

"Понятно, победа над "Зенитом" затмила все, но не думаю, что будет какая-то недооценка. Карседо сейчас может выпустить Даку с первых минут на пару с Угальде, как было в Калининграде. Ему необходимо всех футболистов держать в тонусе, а не "мариновать" игрока, который пришел за большие деньги. Тем более, не будет Литвинова, так что перестановки неизбежны.
"Оренбург" при Ахметзянове мне нравится. И три последних ничьих они более чем заслужили, даже играли с преимуществом. Во всяком случае, не боятся гнуть свою линию. Должны спокойно остаться в РПЛ, в районе 10-12-го места. Но все же это не ровня "Спартаку". Не мучай со счетом, вообще только тебе говорю перед играми. Выиграет "Спартак"
"Оренбург" при Ахметзянове мне нравится. И три последних ничьих они более чем заслужили, даже играли с преимуществом. Во всяком случае, не боятся гнуть свою линию. Должны спокойно остаться в РПЛ, в районе 10-12-го места. Но все же это не ровня "Спартаку". Не мучай со счетом, вообще только тебе говорю перед играми. Выиграет "Спартак"