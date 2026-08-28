"Оренбург" сообщил о травме нападающего: потребовалась операция

Игрок приступил к восстановлению.

Как сообщает пресс-служба "Оренбурга", в одном из игровых стыков во время тренировочного процесса Максим Савельев травмировал голеностоп. Повреждение оказалось серьезным, и потребовалась операция. Сейчас нападающий приступил к восстановлению.В этом сезоне 24-летний форвард принял участие в одном матче РПЛ и одной игре Кубка России, в которых провел на поле суммарно 92 минуты и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с оренбургским клубом действует до лета 2029 года.Фото: ФК "Оренбург"