"Балтика" в отсутствие Талалаева разгромила в гостях "Родину"

"Балтика" одержала на выезде крупную победу над "Родиной" в 6-м туре РПЛ (3:0).

Фото: ФК "Родина"

Хавбек Айман Мурид вывел гостей вперед на 22-й минуте. На 75-й минуте форвард Чинонсо Оффор удвоил преимущество, а еще через 11 минут полузащитник Максим Петров довел счет до разгромного.



Напомним, эта игра стала первой в 4-матчевой дисквалификации главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.



Чемпионат России



6 тур



Голы: Мурид, 22, Оффор, 75, М. Петров, 86.



"Родина": Волков, Гогличидзе, Мещанинов, Наде (Крижан, 84), Бессмертный, Сокол (Бакаев, 46), Фищенко (Ушатов, 71), Посо (Гарибян, 78), Рейна, Онугха, Максименко (Тимошенко, 78).



"Балтика": Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Мурид (М. Петров, 54), Мендель (Беликов, 54), Титков (Шильцов, 88), Поспелов (Муфи, 72), Хиль (Оффор, 46).



Предупреждения: Мурид, 26, Бевеев, 30, Мендель, 44, Посо, 57, М. Петров, 73, Рейна, 74, Титков, 77, Мещанинов, 78.

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