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Талалаев: атака "Родины" превосходит многие клубы РПЛ

Наставник "Балтики" Андрей Талалаев высоко оценил атакующий потенциал "Родины" перед очной встречей команд в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
По мнению специалиста, по подбору футболистов впереди московский клуб способен конкурировать с любой командой чемпионата России.

- Я говорил нашему руководству еще в конце прошлого сезона, что атака "Родины" превосходит многие клубы РПЛ. Фактически мы приценивались ко всем игрокам атаки. Рейну в "Торпедо" я привозил, с Максименко тоже долго беседовали - это нападающий моего формата. Солтмурад Бакаев играл в разных серьезных клубах. Под руководством испанского специалиста "Родина" в атаке не уступает ни одной команде страны, - цитирует Талалаева "Матч ТВ".

Сам Талалаев не сможет находиться на скамейке "Балтики" в предстоящей игре. После встречи с "Рубином", завершившейся со счётом 1:1, тренер получил четырёхматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение.

"Родина" проводит первый сезон в РПЛ и после пяти туров набрала четыре очка, занимая 13-е место.

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