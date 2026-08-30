Талалаев: атака "Родины" превосходит многие клубы РПЛ

- Я говорил нашему руководству еще в конце прошлого сезона, что атака "Родины" превосходит многие клубы РПЛ. Фактически мы приценивались ко всем игрокам атаки. Рейну в "Торпедо" я привозил, с Максименко тоже долго беседовали - это нападающий моего формата. Солтмурад Бакаев играл в разных серьезных клубах. Под руководством испанского специалиста "Родина" в атаке не уступает ни одной команде страны, - цитирует Талалаева "Матч ТВ".
Сам Талалаев не сможет находиться на скамейке "Балтики" в предстоящей игре. После встречи с "Рубином", завершившейся со счётом 1:1, тренер получил четырёхматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение.
"Родина" проводит первый сезон в РПЛ и после пяти туров набрала четыре очка, занимая 13-е место.