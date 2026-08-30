Точилин оценил положение "Локомотива" после шестого матча без побед

- "Динамо", честно говоря, не понравилось. "Локомотив" бьется, особо не уступал. Выиграли и выиграли – сейчас это главное. Пусть пенальти, но вторая победа подряд во всех смыслах очень важна. Увы, в отсутствии Тюкавина не нашлось футболистов, способных создавать моменты. Что не поставил в старте Маринкина, это уже тактическое решение Шварца. Ему по тренировочному процессу виднее, плюс есть определенная стратегия на игру.
"Локомотив" при всех проблемах, соглашусь с Галактионов, за выживание никак бороться не будет. Нужны две вещи – время и усиление. Видим, что Джикию хватает только на тайм. Поэтому стоит поторопиться до закрытия трансферного окна, - сказал Точилин.
"Динамо" выиграло дерби со счётом 1:0 благодаря реализованному Максимом Осипенко пенальти. Бело-голубые набрали 10 очков и занимают пятое место, тогда как "Локомотив" с тремя баллами располагается на 14-й строчке РПЛ
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info