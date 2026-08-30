Точилин оценил положение "Локомотива" после шестого матча без побед

Фото: ФК "Динамо"

"Локомотив" при всех проблемах, соглашусь с Галактионов, за выживание никак бороться не будет. Нужны две вещи – время и усиление. Видим, что Джикию хватает только на тайм. Поэтому стоит поторопиться до закрытия трансферного окна, - сказал Точилин.