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Точилин оценил положение "Локомотива" после шестого матча без побед

Бывший футболист "Динамо" Александр Точилин оценил победу бело-голубых над "Локомотивом" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Несмотря на три набранных очка, он остался недоволен игрой команды Сандро Шварца.

- "Динамо", честно говоря, не понравилось. "Локомотив" бьется, особо не уступал. Выиграли и выиграли – сейчас это главное. Пусть пенальти, но вторая победа подряд во всех смыслах очень важна. Увы, в отсутствии Тюкавина не нашлось футболистов, способных создавать моменты. Что не поставил в старте Маринкина, это уже тактическое решение Шварца. Ему по тренировочному процессу виднее, плюс есть определенная стратегия на игру.

"Локомотив" при всех проблемах, соглашусь с Галактионов, за выживание никак бороться не будет. Нужны две вещи – время и усиление. Видим, что Джикию хватает только на тайм. Поэтому стоит поторопиться до закрытия трансферного окна, - сказал Точилин.

"Динамо" выиграло дерби со счётом 1:0 благодаря реализованному Максимом Осипенко пенальти. Бело-голубые набрали 10 очков и занимают пятое место, тогда как "Локомотив" с тремя баллами располагается на 14-й строчке РПЛ

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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