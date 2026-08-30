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"Локомотив" побил собственный антирекорд 30-летней давности

"Локомотив" обновил клубный антирекорд по итогам первых шести туров чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
Железнодорожники набрали лишь три очка - настолько неудачно команда ещё никогда не начинала сезон РПЛ. Об этом пишет Opta Sports.

Прежний худший результат был зафиксирован 30 лет назад. В сезоне-1996 после шести матчей в активе "Локомотива" было четыре очка. Нынешний антирекорд состоялся после домашнего поражения от московского "Динамо" со счётом 0:1.

Сейчас "Локомотив" располагается на 14-й строчке таблицы и остаётся без побед в чемпионате: команда трижды сыграла вничью и потерпела три поражения.

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