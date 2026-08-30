Наставник "Факела" - о пенальти в матче с "Зенитом": такого быть не должно. Это убило результат

- Это нас не сломает! Но такого быть не должно. Это повлияло на счёт, убило результат и труд многих людей, но не ценность нашей команды. Держаться и идти дальше, - написал Василенко.
Именно 11-метровый решил исход встречи. "Зенит" получил право на пенальти в компенсированное время, а на 90+3-й минуте Александр Соболев реализовал удар и принёс своей команде победу со счётом 1:0.
"Факел" после шести туров остаётся без побед в чемпионате России. Воронежцы набрали два очка и занимают последнее, 16-е место в таблице РПЛ.