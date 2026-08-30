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Наставник "Факела" - о пенальти в матче с "Зенитом": такого быть не должно. Это убило результат

Главный тренер "Факела" Олег Василенко отреагировал на поражение от "Зенита" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
Наставник воронежской команды выразил недовольство эпизодом с назначением пенальти в концовке встречи, опубликовав момент нарушения в соцсети.

- Это нас не сломает! Но такого быть не должно. Это повлияло на счёт, убило результат и труд многих людей, но не ценность нашей команды. Держаться и идти дальше, - написал Василенко.

Именно 11-метровый решил исход встречи. "Зенит" получил право на пенальти в компенсированное время, а на 90+3-й минуте Александр Соболев реализовал удар и принёс своей команде победу со счётом 1:0.

"Факел" после шести туров остаётся без побед в чемпионате России. Воронежцы набрали два очка и занимают последнее, 16-е место в таблице РПЛ.

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