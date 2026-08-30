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Джикия - о Батракове: он точно справится без моих советов

Защитник "Локомотива" Георгий Джикия высказался о перспективах Алексея Батракова после перехода в "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Футболист выразил уверенность, что российский полузащитник сможет проявить себя в Турции, а трансфер в стамбульский клуб поможет ему сделать следующий шаг в карьере.

- Лёше мои советы не нужны, у нас разные амплуа. Батраков - огромный мастер. Он точно справится без моих советов. Атмосфера на стадионе "Галатасарая" хорошая. Мы все надеемся и верим, что этот переход станет для него трамплином. Нужно поддерживать его и радоваться, что наш футболист играет на самом высоком уровне, - цитирует Джикию "СЭ".

Первую игру за турецкую команду Батраков провёл 29 августа. Россиянин вышел на второй тайм матча чемпионата с "Гёзтепе" и поучаствовал в голевой атаке, а "Галатасарай" одержал победу со счётом 3:2. Контракт хавбека со стамбульским клубом рассчитан до лета 2031 года.

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