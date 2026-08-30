Крайний нападающий "Ботафого" Матеус Мартинс прибыл в московский аэропорт Домодедово. Игрок прилетел для завершения перехода в "Динамо".
По данным СМИ, сумма трансфера за 23-летнего вингера составит 7 миллионов евро.
В прошлом сезоне бразилец забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу в 36 матчах за "Ботафого" во всех турнирах.
Напомним, ранее в столицу России для трансфера в стан бело-голубых прилетел эквадорский вингер Гонсало Плата из "Фламенго".
Источник: "СЭ"
Вингер "Ботафого" прилетел в Москву для подписания контракта с "Динамо"
Бразилец близок к завершению перехода в московский клуб.
Фото: Imago