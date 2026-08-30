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Вингер "Ботафого" прилетел в Москву для подписания контракта с "Динамо"

Бразилец близок к завершению перехода в московский клуб.
Фото: Imago
Крайний нападающий "Ботафого" Матеус Мартинс прибыл в московский аэропорт Домодедово. Игрок прилетел для завершения перехода в "Динамо".

По данным СМИ, сумма трансфера за 23-летнего вингера составит 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу в 36 матчах за "Ботафого" во всех турнирах.

Напомним, ранее в столицу России для трансфера в стан бело-голубых прилетел эквадорский вингер Гонсало Плата из "Фламенго".

Источник: "СЭ"

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