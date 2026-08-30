Точилин - о решении судьи в пользу "Зенита": это вызывает только улыбку

По его мнению, эпизод с 11-метровым и удаление Игоря Дивеева показали, что арбитрам порой не хватает понимания игрового ритма.
- Когда игрок сам бьется о соперника и падает для меня это не пенальти. Видел, что бывший судья Федотов подтвердил верность назначения. Наверное, ему эти трактовки более понятны, мне – нет. Исходя из игровых принципов, с позиций футболиста и тренера, это вызывает только улыбку. Опять-таки момент с удалением Дивеева.
Судьи могут быть теоретика, но не имея футбольного прошлого зачастую не чувствуют ритма игры, когда вовремя свистнуть, а когда дать продолжить. Удаления Глушенкова в предыдущем туре тоже можно было избежать, просто пропустить эпизод. Когда не играл в футбол на высоком уровне, руководствуешься формальными принципами.
Что "Зенит" играл без половины основных игроков, понятно, усложнило ему жизнь. Но там такая глубина состава, что должны выходить из ситуации. Честно говоря, думаю, и с условно основными сегодняшний "Зенит" в Воронеже тоже мучился бы. "Факел" бьется, старается, выжимает из себя максимум – команда с характером. Но все равно будет бороться за выживание, - сказал Точилин.
"Зенит" добился победы со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти Александра Соболева на 90+3-й минуте.
Rusfootball.info