По его мнению, команда способна добиваться результата даже в сложных матчах благодаря опыту и психологической устойчивости.
- Можно говорить о том, что за счет коллектива и опыта берет очки даже там, где не должен, казалось бы. Наверное, много претензий к судьям, не только по этой игре. Но везет тому, кто везет. И "Краснодар" просто ментально сильнее "Ростова".
Воробьев в паре с Кордобой только сыгрываются. Для Дмитрия это новая команда, иные требования, нужно время. Ну, и Джону после чемпионата мира и травмы необходимо прийти в себя. Лучшую версию этого тандема увидим позже.
В очередной раз трудно комментировать судейские решения, потому что трактовку для каждого случая можно подобрать какую хочешь. Активная рука, не активная, контакт значимый, не значимый… Все, как говорится, на совести арбитров. В моей время рука - почти всегда пенальти. Если случайно мыском задели, судья никогда не поставил бы 11-метровый. Как говорится, до первой крови, - сказал Точилин.
"Краснодар" в шестом туре обыграл "Ростов" со счётом 1:0 и с 18 очками возглавляет таблицу РПЛ.
Rusfootball.info
Точилин: "Краснодар" берёт очки даже там, где не должен
Бывший футболист и тренер Александр Точилин прокомментировал шестую подряд победу "Краснодара" в чемпионате России.
Фото: ФК "Краснодар"