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Захарян разозлился на тренера "Реала Сосьедад" и досрочно ушел в раздевалку - Diario Vasco

Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не досматрел матч 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (2:1).
Фото: Global Look Press
Вчера, 29 августа, состоялся матче 3-го тура чемпионата Испании, в котором "Реал Сосьедад" принимал дома "Эспаньол". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Как сообщает издание Diario Vasco, полузащитник Арсен Захарян резко отреагировал на решение главного тренера Пеллегрино Матараццо не выпустить его на замену.

На 87-й минуте матча Захарян вместе с другими игроками разминался у боковой линии, ожидая возможности выйти на поле. В этот момент Матараццо решил провести последнюю замену, выпустив на поле Йона Горрочатеги.

По данным источника, Захарян психанул, бросил тренировочную манишку и ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания встречи.

Напомним, это уже четвертый сезон россиянина в "Реале Сосьедад". В нынешнем сезоне хавбек провел на поле всего 3 минуты.

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