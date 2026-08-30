Захарян разозлился на тренера "Реала Сосьедад" и досрочно ушел в раздевалку - Diario Vasco

Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не досматрел матч 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (2:1).

Фото: Global Look Press

Вчера, 29 августа, состоялся матче 3-го тура чемпионата Испании, в котором "Реал Сосьедад" принимал дома "Эспаньол". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.



Как сообщает издание Diario Vasco, полузащитник Арсен Захарян резко отреагировал на решение главного тренера Пеллегрино Матараццо не выпустить его на замену.



На 87-й минуте матча Захарян вместе с другими игроками разминался у боковой линии, ожидая возможности выйти на поле. В этот момент Матараццо решил провести последнюю замену, выпустив на поле Йона Горрочатеги.



По данным источника, Захарян психанул, бросил тренировочную манишку и ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания встречи.



Напомним, это уже четвертый сезон россиянина в "Реале Сосьедад". В нынешнем сезоне хавбек провел на поле всего 3 минуты.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ла Лига