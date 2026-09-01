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Агент Элиньо высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА

Данило Нуньес де Кастро, старший брат и агент вингера "Толуки" Элиньо, высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА.
Фото: GETTY IMAGES
По словам агента, переход Элиньо в ЦСКА возможен.

- Переход Элиньо в ЦСКА действительно возможен. Клуб заинтересован, но на сегодняшний день не могу сказать, что трансфер точно осуществится.

Однако существует вероятность, что клубы договорятся в ближайшее время, - приводит слова де Кастро "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что вингер "Толуки" Элиньо в ближайшее время перейдет в ЦСКА за 12 миллионов евро с учетом бонусных выплат.

Элиньо высутпает за мексиканский клуб с сентября 2024 года, всего он провел за "Толуку" во всех турнирах 70 матчей и записал на свой счет 18 забитых мячей и 11 результативных передач. Ранее вингер был игроком "РБ Брагантино" и "Сан-Паулу". Рыночная стоимость 26-летнего бразильца оценивается порталом Transfermarkt в 6,5 миллионов евро.

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