Агент Элиньо высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА

- Переход Элиньо в ЦСКА действительно возможен. Клуб заинтересован, но на сегодняшний день не могу сказать, что трансфер точно осуществится.
Однако существует вероятность, что клубы договорятся в ближайшее время, - приводит слова де Кастро "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что вингер "Толуки" Элиньо в ближайшее время перейдет в ЦСКА за 12 миллионов евро с учетом бонусных выплат.
Элиньо высутпает за мексиканский клуб с сентября 2024 года, всего он провел за "Толуку" во всех турнирах 70 матчей и записал на свой счет 18 забитых мячей и 11 результативных передач. Ранее вингер был игроком "РБ Брагантино" и "Сан-Паулу". Рыночная стоимость 26-летнего бразильца оценивается порталом Transfermarkt в 6,5 миллионов евро.