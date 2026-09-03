Игрок "Динамо" высказался после 3:0 с "Ахматом"

- "Ахмат" - хорошая команда с хорошими футболистами, сегодня была непростая игра. Хорошо, что прорвало нападающих. Ожидали ли три гола? Нет, надеялись, что покажем свою игру и победим. Настроение хорошее, главное - не останавливаться, продолжать гнуть свою линию, делать то же самое. Думаю, продолжим свой успех, - сказал Глебов в эфире "Матч ТВ".
"Динамо" отправило в ворота грозненцев три безответных мяча - отличились Сергеев, Ярослав Гладышев и Тюкавин. Благодаря победе москвичи набрали шесть очков и поднялись на второе место в группе B Кубка России.
Следующая кубковая встреча этих команд состоится 14 октября - на этот раз "Ахмат" примет бело-голубых в Грозном.