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АхматЗавершен

Игрок "Динамо" высказался после 3:0 с "Ахматом"

Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал крупную победу над "Ахматом" в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"
Футболист бело-голубых особенно отметил голы Ивана Сергеева и Константина Тюкавина и выразил надежду, что команда продолжит успешную серию.

- "Ахмат" - хорошая команда с хорошими футболистами, сегодня была непростая игра. Хорошо, что прорвало нападающих. Ожидали ли три гола? Нет, надеялись, что покажем свою игру и победим. Настроение хорошее, главное - не останавливаться, продолжать гнуть свою линию, делать то же самое. Думаю, продолжим свой успех, - сказал Глебов в эфире "Матч ТВ".

"Динамо" отправило в ворота грозненцев три безответных мяча - отличились Сергеев, Ярослав Гладышев и Тюкавин. Благодаря победе москвичи набрали шесть очков и поднялись на второе место в группе B Кубка России.

Следующая кубковая встреча этих команд состоится 14 октября - на этот раз "Ахмат" примет бело-голубых в Грозном.

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