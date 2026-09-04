Медиафутбольная сборная России Слуцкого выиграла первый международный матч

Сборная России по медиафутболу одержала победу над командой Таджикистана в своём первом международном матче.

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Встреча в Душанбе завершилась со счётом 4:3. Российскую команду возглавлял Леонид Слуцкий.



Счёт открыл Василий Маврин. Хозяева быстро отыгрались, а затем забили ещё раз и ушли на перерыв лидерами. В начале второго тайма сборная Таджикистана довела преимущество до двух мячей.



Вернуть Россию в игру помог Анар Абдуллаев. Стример заработал буллит и сам его реализовал. В концовке Ваня Млечный получил красную карточку за фол последней надежды.



Решающим стал гол Роман Павлюченко красным мячом, который по правилам встречи засчитывался за два. Благодаря этому удару российская медиасборная одержала победу со счётом 4:3.