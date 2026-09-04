"Галатасарай" обыграл "Истанбул" в матче с пятью голами, Батракова заменили во втором тайме

Алексей Батраков впервые вышел в стартовом составе "Галатасарая".

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Российский полузащитник начал с первых минут матч четвёртого тура чемпионата Турции против "Истанбул Башакшехира".



Батраков провёл на поле 68 минут, после чего его заменил дебютант команды Рафаэл Леау. "Галатасарай" добился победы со счётом 3:2. Голевыми действиями россиянин не отметился.



После четырёх туров стамбульский клуб набрал десять очков и занимает первое место в таблице Суперлиги.