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Футболист "Зенита" продолжит карьеру в Турции - источник

Футболист "Зенита" перейдет в турецкий клуб.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, защитник "Зенита" Страхиня Эракович продолжит карьеру в турецком "Самсунспоре" - отмечается, что футболист подписал соглашение с турецким клубом.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Страхиня Эракович на правах аренды перешел в сербскую "Црвену Звезду", за которую провел во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

В составе сине-бело-голубых защитник вышел на поле в 85 встречах и отметился шестью результативными передачами. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.

Источник: журналист Эртан Сюзгюн в соцсетях.

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