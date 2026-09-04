По информации источника, защитник "Зенита" Страхиня Эракович продолжит карьеру в турецком "Самсунспоре" - отмечается, что футболист подписал соглашение с турецким клубом.
Напомним, что в зимнее трансферное окно Страхиня Эракович на правах аренды перешел в сербскую "Црвену Звезду", за которую провел во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.
В составе сине-бело-голубых защитник вышел на поле в 85 встречах и отметился шестью результативными передачами. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.
Источник: журналист Эртан Сюзгюн в соцсетях.
Футболист "Зенита" продолжит карьеру в Турции - источник
Футболист "Зенита" перейдет в турецкий клуб.
Фото: ФК "Зенит"