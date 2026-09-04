Встреча состоится сегодня, 4 сентября. Начало игры - в 22:05 мск.
"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Аклиуш.
"Монако": Градецки, Вандерсон, Дайер, Сане, Назинью, Закария, Ламин Камара, Мамаду Кулибали, Головин, Идумбо, Бруннер.
"ПСЖ" пока не побеждал в нынешнем чемпионате: две стартовые встречи завершились вничью. "Монако", напротив, выиграл оба матча.
Сафонов и Головин выйдут в старте на матч "ПСЖ" - "Монако"
Матвей Сафонов и Александр Головин выйдут с первых минут в матче третьего тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Монако".
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