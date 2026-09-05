- Второй тайм целиком остался за ЦСКА. Армейцы превзошли "Зенит" и в скорости, и в тактике, и в движении. Они в целом быстрее все делали, плюс очень вязкая оборона, очень вязкая. "Зенит" не знал, как вскрыть эту оборону.
- "Зенит" три раза проиграл на старте чемпионата. Не ждет ли Семака отставка?
- Может быть запросто. Видно, что-то не клеится у него, разладилось что-то.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: отставка Семака может быть запросто, что-то разладилось у него
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу армейцев над "Зенитом" в седьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"